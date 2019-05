Aandeelhouders Corbion eens met herbenoemingen

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van speciaalchemiebedrijf Corbion zijn akkoord gegaan met de herbenoeming van commissarissen Jack de Kreij en Liz Doherty. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd ook ingestemd met andere agendapunten.

Zo is goedkeuring gegeven aan het voorgestelde dividend van 0,56 euro per gewoon aandeel over boekjaar 2018. Het dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd en is onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting van 15 procent.