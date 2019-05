Rosneft krikt resultaten verder op

Gepubliceerd op | Views: 436

MOSKOU (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Rosneft heeft zijn resultaten afgelopen kwartaal flink opgekrikt. Dat dankte de Russische oliegigant vooral aan een gestegen productie en het feit dat de olieprijzen in roebels hoger lagen dan een jaar eerder. In dollars lagen de olieprijzen juist lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het concern hield onder de streep 131 miljard roebel over, tegen 81 miljard roebel in het eerste kwartaal van 2018. Het ging afgelopen kwartaal omgerekend om zo'n 1,8 miljard euro winst. De kwartaalomzet ging op jaarbasis met ruim een vijfde omhoog naar een kleine 2,1 biljoen roebel, oftewel dik 28 miljard euro.