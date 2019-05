Min voor hoofdindex Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam ging maandagmiddag omlaag. Ook de andere beurzen in Europa stonden stevig in de min. De handelszorgen drukten duidelijk op het sentiment, aangezien het conflict tussen de Verenigde Staten en China weer aan het escaleren is.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde omstreeks 15.45 uur 0,9 procent lager op 546,14 punten. De MidKap raakte 1,9 procent kwijt tot 758,22 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,5 procent in.

China heeft aangekondigd terug te slaan tegen de verhoging van de importtarieven voor Chinese goederen door de Verenigde Staten. Peking verhoogt vanaf 1 juni de tarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten naar 25 procent.

Air France-KLM

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd, zoals de staalproducenten, werden van de hand gedaan. In de AEX was ArcelorMittal de grootste verliezer met een min van 4 procent. Zorgtechnologieconcern Philips (min 3,8 procent) noteerde ex dividend. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop met een winst van 1,3 procent na een adviesverhoging door HSBC.

In de MidKap kampte luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een adviesverlaging door Bernstein. Het aandeel verloor dik 4 procent. PostNL zakte zelfs zo'n 6 procent, na een verlaging van het koersdoel door analisten van HSBC.

ThyssenKrupp

AND International was juist een grote winnaar. De kaartenmaker kreeg er bijna 10 procent aan beurswaarde bij, na een nieuwe overeenkomst met het Duitse Digital Data Service (DDS) over de levering van digitale kaarten. Verder won Fagron meer dan 1 procent. De toeleverancier aan apotheken neemt zijn Mexicaanse branchegenoot Central de Drogas (Cedrosa) over.

In Frankfurt zakte ThyssenKrupp ruim 6 procent. De topman van het Duitse concern liet weten te blijven zoeken naar een partner voor de staalactiviteiten na het afblazen van de fusieplannen met Tata Steel. Vrijdag had ThyssenKrupp nog 28 procent gewonnen.

De euro was 1,1259 dollar waard tegen 1,1243 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 63,15 dollar. Brentolie steeg 2,6 procent in prijs tot 72,41 dollar per vat.