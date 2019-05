'Wall Street fors lager door handelszorgen'

Eind 2000 was de US staatschuld 5.6 Trillion dollars

In 2008 was het verdubbeld naar 10 Trillion dollars

Nu in 2019 is de Amerikaanse staatsschuld 22 Trillion dollars

FED gaat en kan de rente niet meer verhogen.



Ze passen modern monetary theory toe.

1 US kan alijd meer dollars bij printen.

2 Theoretisch hoeft US de staatschuld niet af te lossen.



Tenzij steeds meer landen van de dollar afwillen.

Zoals Rusland nu aan het doen is en China en zelfs Japan en meerdere landen.

Zodra de olie niet meer in dollars wordt verhandeld is het over met de dollar.

Amerika heeft de controle over Saudi Arabie, Irak, Libie nu staan Venezuela

Iran en Sudaan op het lijstje van Bolt.



China laat zijn Olie toevoer echt niet door Amerika afpakken uit Iran en Venezuela.