Air France grijpt in op korte vluchten

PARIJS (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Air France zet het mes in de capaciteit van korte vluchten. Volgens de Franse zustermaatschappij van KLM gaat de ingreep gepaard met het verlies van 465 banen. De banenreductie gebeurt volgens Air France via een vrijwillige vertrekregeling. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Franse media maakten zondag al melding van de op handen zijnde ingreep. De capaciteit van de korte vluchten wordt in de komende twee jaar met 15 procent teruggebracht. De ingreep is volgens het bedrijf noodzakelijk gelet op de concurrentie van hogesnelheidstreinen op met name binnenlandse trajecten.

Het is Air France er sowieso alles aan gelegen de operationele prestaties te verbeteren, ook gelet op het verschil in winstgevendheid tussen Air France en KLM. Topman Ben Smith van Air France-KLM zei eerder dit jaar al dat er al de nodige veranderingen bij onder meer Air France op touw stonden. De exacte strategie wordt pas aan het einde van dit jaar uit de doeken gedaan.