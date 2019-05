Trump: China moet niet met vergelding komen

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN) - China doet er verstandig aan om niet met tegenmaatregelen te komen na de recente verhoging van de importtarieven voor Chinese goederen door de Verenigde Staten. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter.

Een tegenzet van China zou volgens hem alleen maar averechts werken. Volgens Trump kunnen tarieven worden vermeden als fabrikanten hun productie van China naar elders verplaatsen. Verder zijn Amerikaanse consumenten volgens Trump niet bereid om voor de verhoging van invoerrechten te betalen.

Trump benadrukte verder dat het China er alles aan gelegen moet zijn om een handelsdeal met de VS te sluiten. Producten van Chinese makelij zullen volgens Trump te duur worden. ,,Jullie hadden een goede deal. Deze was bijna rond", sneerde Trump in de richting van Peking.