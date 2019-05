China slaat terug tegen heffingen VS

quote: Eugen III schreef op 13 mei 2019 om 13:50:

Kwestie van (zeer korte) tijdspanne:Duizelingwekkende cijfersDe groei was de afgelopen 35 jaar ronduit fenomenaal. Het bnp per inwoner werd zeventien maal groter. U leest het goed: 17 maal. Te vergelijking, dat van India werd in die periode vier maal groter.[2] Tussen 2003 en 2013 groeide de economie van de geïndustrialiseerde landen met 16 procent, in China was dat 165 procent en in India 102 procent.[3] Het was bovendien niet enkel ‘meer van het zelfde’, ook de productiviteit steeg met sprongen. Vandaag produceert een gemiddelde Chinese arbeider vijfmaal zoveel als twintig jaar geleden.[4]Om die moderniseringsspurt wat concreter te maken: om de twee jaar tijd produceert China evenveel cement als de VS gedurende de hele twintigste eeuw.[5] China produceert vandaag zoveel staal als de rest van de wereld.[6] Op 15 jaar tijd heeft China voor 20.000 km aan spoorlijnen aangelegd voor hogesnelheidstreinen. Dat is meer dan de rest van de wereld. Tegen 2025 wordt nog eens 15.000 km gepland.[7] Twee derde van alle luchthavens in constructie bevinden zich vandaag in China. Tegen 2020 zullen er 240 luchthavens zijn.[8]Groot-Brittannië, waar de Industriële Revolutie begon, had 150 jaar nodig om zijn inkomen per inwoner te verdubbelen. Bij de VS duurde dat 30 jaar. Bij China is dat om de zeven à tien jaar en gebeurt het bovendien op een veel grotere schaal.[9] Vandaag is het Chinese bnp groter dan die van de gezamenlijke economie van 154 landen.[10]Groot-Brittannië, waar de Industriële Revolutie begon, had 150 jaar nodig om zijn inkomen per inwoner te verdubbelen. Bij China is dat om de zeven à tien jaar en gebeurt het bovendien op een veel grotere schaal.Bij zijn aantreden, vijf jaar geleden, gaf president Xi Jinping al aan dat een ‘transformatie van het groeimodel’ nodig was. Het oude model was gebaseerd op de export en op investeringen in de zware industrie, de constructie en de maakindustrie. In het nieuwe model ligt de motor bij de massa consumptie (binnenlandse markt), het verhogen van de dienstensector en technologische vooruitgang.[11]Die omschakeling is volop aan de gang. In 2005 maakte de dienstensector 41 procent uit van het bnp, in 2016 was dat 52 procent. De export was in 2005 goed voor 37 procent, in 2016 was dit bijna gehalveerd tot 20 procent. China is ook niet langer een doorgangsland waar goederen geassembleerd worden en waar het land zelf niet veel aan verdient. Vandaag voegt China 76 procent toe aan waarde aan zijn exportproducten. In de EU is dat 87 procent.[12] Momenteel zit China bij de top van de innovatie: 40 procent van alle patenten wereldwijd zijn Chinees, dat is meer dan de volgende drie landen samen: de VS, Japen en Zuid-Korea.[13]