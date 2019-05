EU-boete van 200 miljoen voor AB InBev

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: Europa, levensmiddelen

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie heeft de Belgische biergigant AB InBev 200 miljoen euro boete opgelegd voor misbruik van zijn machtspositie. De grootste bierbrouwer ter wereld belemmerde goedkopere invoer van zijn Jupiler-bier uit Nederland naar België.

"De Belgische consument moest meer betalen voor zijn favoriete bier omdat AB InBev een bewuste strategie hanteerde om grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België te beperken’’, aldus EU-commissaris van Mededinging Margrethe Vestager. Dat is verboden volgens de Europese mededingingsregels.

Het onderzoek begon in 2016 en de beschuldiging van machtsmisbruik dateert van november 2017. Die is nu hardgemaakt door Brussel. Anheuser-Busch InBev veranderde de verpakking van een deel van zijn Jupiler-bieren die in Nederland werden geleverd. De brouwer haalde Franstalige informatie van het etiket, zodat de bieren moeilijker in België te verkopen waren. Ook veranderde het bedrijf het ontwerp en de grootte van de blikken bier. Daarnaast gaf het bedrijf alleen kortingen aan de Nederlandse afnemer op voorwaarde dat diens klanten in België daar niet van zouden profiteren.

AB InBev is ook bekend van merken als Stella Artois, Budweiser en Corona. Het Leuvense bedrijf kwam in 2007 in opspraak vanwege verboden prijsafspraken met Heineken, Grolsch en Bavaria. Die drie brouwers kregen miljoenenboetes, maar AB InBev ontsprong de dans door het kartel te verklikken.