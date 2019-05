OESO ziet afzwakkende groei

Gepubliceerd op | Views: 519 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De groei in veel grote economieën van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is aan het afzwakken. Dat schrijft de denktank in een rapport.

Volgens de OESO is sprake van afzwakkende groei in de Verenigde Staten, Japan, Canada, Groot-Brittannië en het eurogebied als geheel, met onder meer Duitsland en Italië. Daarnaast ziet de organisatie stabiele groei in de industrie van China, terwijl ook stabiele groei wordt gezien voor India en Rusland. In Brazilië trekt de groei aan.