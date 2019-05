Handelszorgen drukken op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.612

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gaven maandag terrein prijs. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China in de gaten, na de escalatie van het conflict tussen beide economische grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 548,91 punten. De MidKap raakte 1 procent kwijt tot 765,27 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. Londen bleef vlak.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen Washington en Peking, zoals de staalproducenten, werden van de hand gedaan. In Amsterdam behoorde ArcelorMittal tot de staartgroep in de AEX met een verlies van 2,9 procent. Zorgtechnologieconcern Philips (min 3,1 procent) noteerde ex-dividend. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop met een winst van 1,4 procent na een adviesverhoging door HSBC.

Fagron

Unilever klom 0,3 procent. Het levensmiddelenconcern wil volgens Britse media het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Drunk Elephant kopen voor 1 miljard dollar.

In de MidKap kampte luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een adviesverlaging door Bernstein en verloor 3,1 procent. Fagron won 0,6 procent bij de kleinere bedrijven. De toeleverancier aan apotheken neemt zijn Mexicaanse branchegenoot Central de Drogas (Cedrosa) over.

ThyssenKrupp

Euronext klom 1,9 procent. De beursuitbater heeft een grote horde genomen in de overnamestrijd met het Amerikaanse Nasdaq om Oslo Børs. De Noorse overheid verplicht de aanstaande koper niet om twee derde van de aandelen van het beursbedrijf in handen te hebben voor goedkeuring van de deal.

In Frankfurt zakte ThyssenKrupp 6,5 procent. De topman van het Duitse concern liet weten te blijven zoeken naar een partner voor de staalactiviteiten na het afblazen van de fusieplannen met Tata Steel. Vrijdag won ThyssenKrupp nog 28 procent. Het Duitse energieconcern E.ON won 0,8 procent na publicatie van de kwartaalresultaten.

De euro was 1,1229 dollar waard tegen 1,1243 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 62,51 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 71,79 dollar per vat.