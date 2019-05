'Shell wil belang Indonesië niet verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 169

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell is niet van plan zijn belang in een groot Indonesisch lng-project te verkopen, zoals eerder door ingewijden rond de zaak aan persbureau Reuters was gemeld. Volgens de Japanse samenwerkingspartner Inpex heeft Shell tegen het bedrijf gezegd niet uit het project te willen stappen.

Het gaat om het Abadi-gasproject waarin Shell een belang van 35 procent heeft. De rest is in handen van Inpex. Shell zou mikken op een prijs van 1 miljard dollar voor zijn belang, aldus de bronnen tegen Reuters. Shell heeft nu aangegeven tegen Inpex dat het bedrijf bij het project betrokken blijft.

De bouw van het project zou eigenlijk vorig jaar al moeten beginnen, maar heeft vertraging opgelopen tot zeker 2020.