'Klein overnamenieuws voor DSM'

AMSTERDAM (AFN) - De overname van de zogeheten Engineering Plastics-bezittingen van SRF in India door DSM is klein nieuws. Dat schrijft KBC Securities. De deal heeft een waarde van omgerekend 38 miljoen euro en zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.

KBC stelt dat in de toekomst grotere overnames verwacht mogen worden bij Nutrition van DSM. Het speciaalchemiebedrijf heeft voldoende slagkracht voor extra overnames, aldus de Belgische bank. KBC wijst verder op de solide resultaten die DSM onlangs presenteerde en blijft het bedrijf waarderen voor onder meer zijn solide marktposities en brede productaanbod.

Het advies voor DSM staat op accumulate met een koersdoel van 110 euro. DSM noteerde maandag omstreeks 09.35 uur 0,2 procent hoger op 98,98 euro.