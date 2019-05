Lagere winst energieconcern E.ON

Gepubliceerd op | Views: 383

ESSEN (AFN) - Het Duitse energieconcern E.ON heeft in het eerste kwartaal een lagere winst behaald. Het bedrijf kampte vooral met prijsdruk bij zijn Britse consumentenactiviteiten vanwege door de overheid ingestelde prijsbegrenzingen en felle concurrentie in Groot-Brittannië.

Het onderliggend operationeel resultaat daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 8 procent tot 1,2 miljard euro vergeleken met vorig jaar. De aangepaste nettowinst was 650 miljoen euro tegen 727 miljoen euro vorig jaar.

Apart van de gang van zaken in Groot-Brittannië zei E.ON dat de kernactiviteiten van het bedrijf een solide kwartaal hebben gedraaid, met name offshore wind en hydro-elektriciteit in Turkije. De verwachtingen voor heel 2019 worden gehandhaafd. Daarbij mikt de onderneming onder meer op een onderliggend resultaat van 2,9 miljard tot 3,1 miljard euro.

Verder ligt E.ON naar eigen zeggen op koers met de overname van Essent-moeder Innogy van huidig eigenaar RWE. EO.N verwacht in de tweede helft van dit jaar alle benodigde goedkeuringen voor de deal te krijgen. De Europese Commissie is nog bezig met onderzoek naar de zaak.