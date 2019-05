Atrium verkoopt Poolse bezittingen

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate verkoopt twee Poolse winkelcentra aan fondsmanager ECE Real Estate Partners. Dat werd maandag bekendgemaakt. De deal heeft een waarde van 298 miljoen euro.

Dat is een premie van ongeveer 3 procent op de boekwaarde van de bezittingen per eind maart. Naar verwachting zal de transactie, die onderdeel uitmaakt van de strategie van Atrium, in het derde kwartaal worden afgerond.