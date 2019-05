Euronext neemt horde in strijd om Oslo Børs

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Euronext

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext heeft een grote horde genomen in de overnamestrijd met het Amerikaanse Nasdaq om Oslo Børs. De beursuitbater van onder meer de beurs in Amsterdam werd door de Noorse overheid geschikt geacht als eigenaar. Ook hoeft de aanstaande koper niet twee derde van de aandelen van de beursuitbater in handen te hebben voor goedkeuring van de deal.

De strijd tussen Euronext en Nasdaq is al tijden gaande. Euronext weet zich met zijn overnamebod verzekerd van steun van meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs. Nasdaq, dat door de Noren overigens ook als geschikte eigenaar werd betitelt, moet het volgens de laatste berichten doen met toezeggingen van zo'n 37 procent van de aandeelhouders, maar heeft ook de steun van het bestuur van Oslo Børs.

De twee grootste aandeelhouders, DNB en KLP, scharen zich eveneens achter het voorstel van Nasdaq. Ze probeerden volgens Noorse media het bod van Euronext te blokkeren door aan het ministerie van Financiën te vragen om de verplichting van een tweederdemeerderheid op te leggen voor goedkeuring. Die ging daar dus niet in mee.

Euronext zei in een verklaring er vanuit te gaan dat de overname eind juni wordt afgerond. Nasdaq noemde vooral het niet instellen van een tweederdemeerderheidsplicht teleurstellend. De Amerikanen gaan de beslissing van de Noren en de gevolgen daarvan voor het bedrijf uitvoerig bestuderen.