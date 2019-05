Grote bedrijven pakken cybercrime samen aan

Gepubliceerd op | Views: 725

AMSTERDAM (AFN) - Grote bedrijven als ABN AMRO, Ahold Delhaize, Shell, IBM, ING en KPN slaan de handen ineen tegen digitale criminaliteit en vandalisme. ABN AMRO brengt maandag bedrijven uit verschillende sectoren bijeen om het over de uitwisseling van informatie te hebben. Daaronder zijn cyberveiligheidsdirecteuren van verschillende bedrijven alsook mkb'ers en studenten.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid opent de conferentie die tot en met woensdag duurt. Doel van de driedaagse bijeenkomst is om hiaten in de aanpak van cyberdreigingen in kaart te brengen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven beter te beveiligen tegen cybercriminelen.

Het samenwerkingsverband moet uiteindelijk leiden tot een betere digitale beschermingswal waar niet alleen de grote bedrijven zelf, maar ook kleine ondernemingen en particulieren van profiteren.

,,Op dit moment beveiligen grote bedrijven en instellingen zichzelf heel goed, maar we kijken met z’n allen nog onvoldoende naar de beveiliging van onze economie en onze samenleving als geheel", aldus Christian Bornfeld, Chief Information & Technology Officer van ABN AMRO. ,,Bovendien zijn er heel veel kleinere bedrijven, waaronder veel van onze klanten, die het geld en de capaciteit niet hebben om een goede cybersecurity afdeling op te bouwen."