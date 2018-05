KLM air France is een Europees bedrijf .Als de vluchten vermindert word met 200000 per jaar en er 50000 passagiers in Nederland een doel hebben komen ze met ander vervoer als de auto meer uitstoot , langere files ,en over volle steden , een nieuw vliegveld of spreiden binnen Europa. Belasting op kerosine kan niet vliegtuigen tanken in de belasting vrije zone .