Gepubliceerd op | Views: 1.859

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gemengd gesloten. Wall Street reageerde onder meer op de deal tussen oliekartel OPEC en andere olielanden over een verlaging van de olieproductie. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het begin van het cijferseizoen in de Verenigde Staten later deze week. Dan zal de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven meer duidelijk gaan worden.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 23.390,77 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 2761,63 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 8192,43 punten. Beleggers op Wall Street keerden terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Goede Vrijdag. De Europese beurzen waren maandag nog wel gesloten.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond na lang overleg eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag. De productieverlaging moet de olieprijzen opkrikken die scherp zijn gedaald door de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en de virusuitbraak. Er blijven echter zorgen over het grote overaanbod op de oliemarkt.

Baker Hughes

Oliedienstverlener Baker Hughes steeg bij de bedrijven ruim 3 procent. Het concern kondigde aan een afschrijving op goodwill te doen van 15 miljard dollar door de malaise in de oliesector. Daarnaast gaat Baker Hughes snijden in de kosten en de investeringen verlagen.

Ford was juist uit de gratie, met een min van bijna 4 procent. De autofabrikant houdt rekening met een grote financiële klap door de coronacrisis en sluit niet uit nog extra maatregelen te moeten nemen om deze moeilijke tijd door te komen.

Amazon

Verder was Amazon (plus 6,2 procent) in het nieuws. De webwinkelreus wil zo'n 75.000 medewerkers extra aannemen om de grote coronadrukte in Noord-Amerika het hoofd te bieden. Ook pizzaketen Papa John's (plus 4,4 procent) heeft aangegeven meer mankracht nodig te hebben.

Internethandelaar eBay heeft een nieuwe topman gevonden en steeg op zijn beurt bijna 3 procent. Eind deze maand krijgt Jamie Iannone, voormalig operationeel directeur van Walmart eCommerce, de leiding in handen bij het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats.

Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 22,63 dollar. Brentolie stond 1,8 procent hoger op 32,06 dollar. De euro leverde een fractie aan waarde in op 1,0914 dollar.