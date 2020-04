Trump: olielanden kijken naar verdere verlaging olieproductie

Wat een loser die Trump. Eerst hoog van de toren blazen dat de big deal rond is. Gaan de koersen van aandelen omlaag en die van olie doen nauwelijks iets, gaat hij Twitteren dat er nog verder verlaagd moet worden. Hij lijkt wel een amateur.



Als President zou hij zich enkel bezig moeten houden met de belangen van alle Amerikanen maar de aandelenmarkt is veel belangrijker omdat het zijn sto(c)k paardje is. Het redden van de reële economie is veel belangrijker dan een reeds opgepompte markt tegen beter weten in, in stand proberen te houden.