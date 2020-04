SoftBank voorziet megaverlies door tegenvallers met investeringen

Gepubliceerd op | Views: 104

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - SoftBank denkt met zijn investeringen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber voor miljarden dollars het schip in te gaan. De Japanse telecom- en investeringsreus stak eerder veel geld in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Maar de waarde van die bedrijven is sinds het instapmoment flink geslonken.

In een prognose rekent het concern nu op een operationeel verlies van bijna 1,4 biljoen yen in zijn eind maart afgesloten boekjaar. Dat is omgerekend zo'n 12,5 miljard dollar. Vooral bij investeringsfonds Vision Fund is het verlies waarschijnlijk enorm.

SoftBank investeerde eerder stevig in WeWork, maar na een afgeblazen beursgang vorig jaar viel de kantoorverhuurder bijna om. Het Japanse concern verkreeg voor miljarden een meerderheid van het bedrijf in handen, maar daardoor werd het eigen bestaande belang ook veel minder waard.

Uber

In Uber stak SoftBank eveneens geld. Na de beursgang vorig jaar werd het bedrijf echter flink minder waard dan het prijskaartje dat durfinvesteerders eerder aan het bedrijf hingen. De laatste tijd worden verschillende bedrijven waarin SoftBank heeft geïnvesteerd ook hard geraakt door de coronacrisis.

Dat het financieel minder gaat, is overigens al langer bekend. In maart kondigde Softbank al aan zijn schuldenlast met 4,5 biljoen yen terug te willen brengen. Naast aandelen Alibaba zou SoftBank onder meer een deel van zijn belang in de Amerikaanse telecomaanbieder Sprint te gelde willen maken.