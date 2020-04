Wall Street komt lager uit de startblokken

DEARBORN (AFN/BLOOMBERG) - Autofabrikant Ford houdt rekening met een grote financiële klap door de coronacrisis. Het Amerikaanse concern, dat kampt met stilliggende fabrieken en veel gesloten showrooms, sluit daarom niet uit nog extra maatregelen te moeten nemen om deze moeilijke tijd door te komen.



Ford denkt in het eerste kwartaal, gecorrigeerd voor onder meer rente en belasting, uitgekomen te zijn op een verlies van ongeveer 600 miljoen dollar. De omzet zou volgens een eerste inschatting circa 16 procent zijn gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot 34 miljard dollar. Ford komt pas later deze maand met zijn daadwerkelijke eerstekwartaalcijfers naar buiten.



Financieel directeur Time Stone benadrukt in een verklaring vooralsnog alle opties open te houden als het gaat om maatregelen om extra financiering te regelen en de balans te versterken. Ook kijkt Ford volgens hem naar eventuele ingrepen op operationeel gebied om de financiële positie te verbeteren. Stone gaf verder geen details van mogelijkheden die worden onderzocht. Voorlopig denkt Ford in ieder geval nog voldoende geld in kas te hebben om de crisis ten minste tot en met het derde kwartaal door te komen, zelfs als de productie niet wordt hervat en er geen aanvullende maatregelen worden genomen.



ALS HET ZO DOOR GAAT VALT FORD OOK OM