Nou, veel lager is het voorlopig niet. De beurzen leken al lang op een ponzi-sceme maar misschien wordt het tijd om de term te zoeken voor nog een overtreffende trap. SP 500 nu nog maar 18 % onder all-time high van februari en iedereen lijkt te vergeten dat aandelen toen historisch gezien, enorm hoog gewaardeerd waren. En nu met laat ons zeggen 30 miljoen werklozen in de US binnen 3 weken, totale ineenstorting van earnings in Q2, met 0,0 garantie (buiten wild gesses/va banque gokken) dat Q3 veel beter zal zijn, lijkt het alsof de sky terug thé limit is. Onvoorstelbaar. Het gaat echter ook snel terug als een pudding ineen storten als die ponze-scemers weer alles gaan dumpen op basis van reëele earnings en het besef dat de US ondertussen al een schuld heeft van 140 % van het BNP. Nog eventjes en ze gaan het Griekenland van 10 jaar geleden achterna.