'Wall Street opent lager na opmars'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager beginnen, na de sterke opmars vorige week. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Goede Vrijdag. Er wordt vooral uitgekeken naar het begin van het cijferseizoen in de Verenigde Staten, waarbij de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven duidelijk moet gaan worden. Ook de oliemarkt staat in de belangstelling na de deal tussen oliekartel OPEC en andere landen over een productieverlaging.

Deze week openen onder meer de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Wells Fargo de boeken over het eerste kwartaal. Er wordt verwacht dat de coronacrisis flinke schade heeft aangericht aan de financiële prestaties van ondernemingen. Veel bedrijven hebben hun verwachtingen voor dit jaar al ingetrokken vanwege de pandemie.

Ondertussen neemt de druk op het Amerikaanse Congres toe om meer te doen om bedrijven en burgers te helpen de crisis te doorstaan, bovenop het bestaande steunpakket van 2,2 biljoen dollar. Door de virusuitbraak zijn al vele miljoenen Amerikanen werkloos geraakt.

Beperking olieproductie

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond na lang overleg eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt. De productieverlaging moet de olieprijzen opkrikken die scherp zijn gedaald door de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en de virusuitbraak. Er blijven echter zorgen over het grote overaanbod op de oliemarkt.

Oliedienstverlener Baker Hughes kondigde aan een afschrijving op goodwill te doen van 15 miljard dollar door de malaise in de oliesector. Daarnaast gaat het bedrijf snijden in de kosten en de investeringen verlagen.

Amazon

Biotechnoloog Alnylam Pharmaceuticals staat voorbeurs flink in het groen. Investeerder Blackstone zou 2 miljard dollar investeren in Alnylam dat zich bezighoudt met middelen tegen zeldzame ziektes.

Webwinkelreus Amazon kan de vraag van Amerikanen, die voedsel en schoonmaakmiddelen hamsteren vanwege het coronavirus, niet aan. Het concern plaatst voortaan nieuwe klanten, die boodschappen bezorgd willen krijgen, op een wachtlijst.

De beurzen in New York sloten donderdag met duidelijke winsten, geholpen door een nieuw omvangrijk steunprogramma van de Federal Reserve. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2789,82 punten. Daarmee won de breed samengestelde index vorige week 12 procent, de sterkste stijging in één week sinds 1974. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 23.719,37 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8153,57 punten.