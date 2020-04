'Saudi-Arabië verlaagt olieprijzen voor Azië'

Gepubliceerd op | Views: 3.096 | Onderwerpen: Azië, Saoedi-Arabië

RIYAD (AFN) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco verlaagt de verkoopprijs voor ruwe olie voor mei aan Aziatische afnemers. Dat meldde persbureau Reuters. De prijzen zouden met 4,2 dollar per vat dalen ten opzichte van het prijsniveau in april.

De officiële verkoopprijzen (OSP's) voor levering aan Europa blijven onveranderd, terwijl de prijzen voor de Verenigde Staten worden verhoogd. Saudi-Arabië zou een besluit over de verkoopprijzen meermaals hebben uitgesteld, vanwege de gesprekken over een productiebeperking van oliekartel OPEC en andere landen, waaronder Rusland. Zondag werd een deal gesloten over een productieverlaging met 9,7 miljoen vaten per dag.

De OSP's zijn een benchmark voor ongeveer 14 miljoen vaten aan export van ruwe olie uit de Perzische Golf. Op de oliemarkt is er daarom veel aandacht voor die prijsstelling.