'Air France-KLM praat over steun van 10 miljard tegen crisis'

[...]Niets vreemd aan, want de Franse autoriteiten hebben het shorten verboden. Dat hebben ze slim gedaan, zie: www.iex.nl/Forum/Topic/1366919/12/Air...

Als dit inderdaad het effect is short verbod. Zou goed kunnen.Ik heb op de laatste of 1 na laatste dag nog een een paar K shorts opgepakt. Ik houd ze vast tot ze op op 1 of 2 euro staan. Dan pas terug kopen. Nog nooit zo goedkoop geld geleend. 15 jaar lang geen rente dividend. Gratis geld dus :)