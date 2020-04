Pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter om coronadrukte

Ik snap het probleem niet. Je start een bedrijf, maar de marges zijn/worden niet wat je ervan dacht. Dan kan je in plaats van gaan huilen ook aangeven dat je bij de huidige marges stopt. Als er vervolgens niemand anders in het gat wat ontstaat stapt heeft PostNL een probleem. Dan moeten ze hun tarieven dus wel aanpassen. Gebeurd niet of op zeeeeer beperkte schaal.Zo slecht verdient het bezorgenvan pakketjes kennelijk niet aangezien en honderden bedrijven pakketjes blijven bezorgen.Conclusie: De lijkenpikkers van de BVPD proberen naast hun reeds belegde boterham nu over de rug van PostNL beter te beleggen nu PostNL het door Corona drukker heeft. Dat terwijl ze juist door die drukte zelf ook al meer verdienen en de extreem lage brandstofprijzen voor minder kosten zorgen.Als je misbruik maakt van je positie tijdens een pandemie dan sla je de plank echt mis! Zeker omdat de BVPD in de brief aan PostNL aangeeft dat het onderhandelen over de tarieven AL JAREN DUURT!!! Als je dan nu deze procedure aanspant dan heb je of een klap van de molen gehad of je heb het morale besef van Trump.BVPD SCHAAM JE DIEP!!!!Brief van de BVPD: