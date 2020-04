'Klap van 25 miljard voor telecomsector door wegvallen roaming'

Is er dan werkelijk NIEMAND die dit artikel correct leest?:



In de Europese Unie werden de regels rond roaming in 2017 aangescherpt waardoor geen hoge kosten meer mogen gerekend voor bellen vanuit andere EU-landen. Voor Europese telecombedrijven is roaming dan ook goed voor een relatief KLEIN deel van de gehele omzet, aldus kenners.



Trouwens:

Alle inwoners van EU-lidstaten kunnen vanaf 15 juni 2017 zonder extra kosten sms’en, bellen en internetten in andere landen die binnen die Europese Unie vallen.



Enige haken en ogen:

Voor Nederlanders geldt een hoog tarief als zij vanuit Nederland naar het buitenland willen bellen. Sommige providers laten hun klanten hier zelfs 90 cent per minuut voor betalen. Dit geldt ook voor mensen met een onbeperkt bellen-abonnement, want deze kosten worden berekend buiten de bundel om. Dit kan zorgen voor flinke telefoonrekening, ondanks de nieuwe regels omtrent roaming binnen de EU.



Anders + kort gezegd:

Dit artikel heeft 0 (nul) invloed op de inkomsten van telecombedrijven en heeft dus 0 (nul) invloed op KPN.