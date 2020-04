Europese beurzen dicht op tweede paasdag

Gepubliceerd op | Views: 430 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenmarkten blijven maandag op tweede paasdag gesloten. Beleggers houden een lang weekeinde, want op Goede Vrijdag waren de beurzen in Europa ook dicht. Dinsdag wordt de beurshandel hervat.

In de Verenigde Staten mogen handelaren op Wall Street maandag al wel weer aan het werk. In Tokio ging de handel gewoon door. De toonaangevende Nikkei-index in Japan eindigde maandag met een verlies van 2,3 procent.

Donderdag eindigden de Europese beurzen in de plus. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent hoger op 508,04 punten. De MidKap won 1,6 procent tot 691,82 punten en de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,8 procent.