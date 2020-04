Olieprijs veert even op na akkoord productiebeperking

Gepubliceerd op | Views: 925

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De olieprijs had kortstondig een opleving nadat bekend werd dat de grootste olieproducerende landen een deal hebben gesloten over productiebeperking. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus op bijna 25 dollar en Brentolie steeg 6 procent tot 31,54 dollar per vat. Vrij snel daarna zakten de prijzen weer in.

Zondag kwam OPEC+, bestaande uit oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland, overeen de productie met zo'n 10 miljoen vaten per dag te verlagen om de olieprijs op te krikken. Dat is ongeveer 10 procent van de wereldwijde productie. Volgens de olieminister van Koeweit kan dat zelfs 20 miljoen vaten per dag worden, als ook andere landen de productie verder terugschroeven.

Hoewel een afgesproken reductie van 10 miljoen vaten per dag een record is, denken experts dat het akkoord onvoldoende is om het overaanbod tegen te gaan. Vooral omdat de vraag naar de brandstof door de coronapandemie hard is gedaald.