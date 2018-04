Gepubliceerd op | Views: 1.339 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag overwegend licht in het rood. De financiële sector op Wall Street kwam onder druk te staan na de kwartaalresultaten van de grote banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase. Verder bleven de zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië en oplopende handelsconflicten boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent lager op 24.448 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2665 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging licht omlaag tot 7137 punten.

De cijfers van JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup waren over het algemeen redelijk zoals verwacht, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Die banken gingen tot 3,2 procent omlaag. Branchegenoten als Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley leverden tot 2,1 procent in.

Tesla

Ook Tesla wist de aandacht op zich gericht. Een tweet van topman Elon Musk zette de koers van Tesla 2,5 procent hoger. Musk verklaarde dat de fabrikant van elektrische auto's in het derde kwartaal 2018 winstgevend zal zijn en kan bogen op een positieve kasstroom.

Cloudopslagdienst Dropbox moest een verlies slikken van 8,6 procent. Beleggingsadviseurs Instinet en Nomura zijn Dropbox gaan volgen met het advies om het aandeel van de hand te doen. Dropbox maakte onlangs zijn debuut op Wall Street.

Boeing

Boeing verloor 1,8 procent. Rusland dreigt te stoppen met de export van titanium naar de vliegtuigfabrikant als vergelding voor de Amerikaanse sancties tegen het land. Verder zijn er nog steeds problemen met de vliegtuigmotoren van Rolls-Royce die Boeing gebruikt in de 787 Dreamliner.

Op economisch gebied meldde de Universiteit van Michigan dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart is gedaald nadat in februari het vertrouwen nog het hoogste niveau bereikte sinds 2004. Amerikanen maken zich zorgen over een handelsconflict tussen China en de VS. Verder bleek dat het aantal vacatures in de VS vorige maand licht is afgenomen ten opzichte van februari toen nog sprake was van bijna een record.

De euro was 1,2336 dollar waard, tegen 1,2321 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 67,47 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 72,67 dollar per vat.