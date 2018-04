Focus op banken op positief Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 528 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase. Zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië en oplopende handelsconflicten verdwenen iets naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 24.610 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2676 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom ook 0,5 procent, tot 7173 punten.

JPMorgan zag zijn omzet en winst in het eerste kwartaal flink toenemen, onder meer geholpen door belastingvoordelen. Het aandeel verloor desondanks 0,5 procent. Citigroup (plus 0,5 procent) profiteerde ook van belastingregels en zag het resultaat toenemen. Bij Wells Fargo kwam de winst iets hoger uit, maar zakten de opbrengsten. Het aandeel Wells Fargo ging 1,5 procent omlaag.

Tesla

Ook Tesla wist de aandacht op zich gericht. Een tweet van topman Elon Musk zette de koers van Tesla 2,7 procent hoger. Musk verklaarde dat de fabrikant van elektrische auto's in het derde kwartaal 2018 winstgevend zal zijn en kan bogen op een positieve kasstroom.

Cloudopslagdienst Dropbox moest een verlies slikken van 3,4 procent. Beleggersadviseur Instinet is Dropbox gaan volgen met het advies om het aandeel van de hand te doen. Dropbox maakte onlangs zijn debuut op Wall Street.