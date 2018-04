Banken in de schijnwerpers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 692 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting licht in de plus. Beleggers richten zich vooral op de resultaten van drie grote Amerikaanse banken. Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase openden de boeken over het eerste kwartaal. Zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië en oplopende handelsconflicten lijken iets naar de achtergrond verdwenen.

JPMorgan zag zijn omzet en winst in het eerste kwartaal flink toenemen, onder meer geholpen door belastingvoordelen. Ook Citigroup profiteerde van belastingregels en zag het resultaat toenemen. Bij Wells Fargo kwam de winst iets hoger uit, maar zakten de opbrengsten.

Wall Street herstelde donderdag al na de stevige dip halverwege de week. Beleggers waren toen opgelucht dat Trump minder stellig is over een raketaanval op Syrië. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 24.483,05 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,8 procent op 2663,99 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 7140,25 punten.

Minder afkerig

De Amerikaanse president toonde zich later ook minder afkerig van vrijhandel dan voorheen. Het Witte Huis hintte op hernieuwde onderhandelingen over het trans-Pacifische vrijhandelsverdrag TPP. Trump zette kort na zijn aantreden nog een streep door de Amerikaanse deelname aan het voorgestelde akkoord. Boeing heeft mogelijk wel last van geopolitiek geruzie. Rusland dreigde vrijdag de verkoop van titanium aan de vliegtuigfabrikant te blokkeren, als vergelding voor nieuwe Amerikaanse sancties.

Ook Tesla weet de aandacht op zich gericht. Een tweet van topman Elon Musk zette de koers van Tesla voorbeurs stevig in beweging. De tech-ondernemer verklaarde in een bericht dat de fabrikant van elektrische auto's in het derde kwartaal 2018 winstgevend zal zijn en kan bogen op een positieve kasstroom.

Mylan

Beleggers verwerken ook overnamegeruchten rond Mylan. De fabrikant van generieke medicijnen zou het onderdeel van Merck voor zelfzorgmiddelen willen kopen voor 3,5 tot 4 miljard euro. Chipfabrikant Broadcom kondigde een groot aandeleninkoopprogramma aan.

Speelgoedmakers Mattel en Hasbro profiteren mogelijk van nieuws over Toys 'R Us. Topman Isaac Larian van branchegenoot MGA Entertainment zei 274 Amerikaanse vestigingen van de ter ziele gegane speelgoedwinkel te willen overnemen. Mattel en Hasbro boetten vorige maand nog aan beurswaarde in door de sluiting van Toys 'R Us.