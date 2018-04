Meer winst Wells Fargo, maar lagere omzet

Gepubliceerd op | Views: 170

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan een jaar eerder. Dat had deels te maken met eenmalige baten door de verkoop van onder meer leningen en een bedrijfsonderdeel. De omzet daalde.

De nettowinst ging van 5,6 miljard dollar in het eerste kwart van 2017 naar 5,9 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. De omzet daalde juist naar 21,9 miljard dollar, van 22,3 miljard een jaar eerder.

Overigens laat Wells Fargo weten dat de nettowinst nog aangepast kan worden als er een akkoord wordt bereikt met twee toezichthouders over een boete. De bank was eerder in opspraak gekomen door wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verstrekken.