Jaguar Land Rover schrapt banen

LONDEN (AFN) - Jaguar Land Rover zet het mes in de productie en schrapt daarom ongeveer duizend banen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De stap zou ingegeven zijn door de brexit en de teruglopende vraag naar dieselwagens. De grootste autobouwer van Groot-Brittannië erkent dat de productieschema's aan worden gepast als gevolg van ,,economische tegenwind''. Daarom wordt ook de hoeveelheid personeel teruggebracht. Details brengt het bedrijf pas maandag naar buiten als de productieplannen ook met het personeel zijn gedeeld.

Het dochterbedrijf van het Indiase Tata Motors meldde in januari al de productie in het Engelse Halewood tijdelijk terug te schroeven. Daarbij werd echter niet gerept over banenverlies.