Tata Steel produceert meer staal

MUMBAI (AFN) - Staalgigant Tata Steel heeft de productie afgelopen jaar opgevoerd. Het Indiase bedrijf maakte in eigen land 12,5 miljoen ton staal en in Europa 2,5 miljoen ton. In Zuid-Oost Azië kwam de productie uit op 2,23 miljoen ton.

In India viel de hoeveelheid staal die de fabrieken uitrolde 6,8 procent hoger uit. Dat had nog hoger uit kunnen vallen als een fabriek in Kalinganagar niet ongepland dicht was gegaan. Ook in Europa, waar onder meer de voormalige Hoogovens in IJmuiden onderdeel van het concern uitmaken, had Tata te maken met ongeplande sluitingen. De productie kwam daar 1,1 procent hoger uit.