NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een fors hogere winst in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde onder meer van de gunstigere belastingregels die door de Trump-regering in het leven zijn geroepen.

De winst van de bank viel met 8,7 miljard dollar ruim een derde hoger uit. Ook de opbrengsten stegen tot recordhoogte. Vooral de handel in aandelen zorgde voor een stevige impuls. Deze handelstak was goed voor ruim 2 miljard dollar aan omzet, hetgeen een stijging met ruim een kwart betekende. Verder bleef de bank profiteren van de oplopende rentes.

De inkomsten uit transacties door de investeringsbank vielen 10 procent lager uit. De totale omzet steeg evengoed met 10 procent tot 28,5 miljard dollar. De bank zal, met de belastingvoordelen in het achterhoofd, investeren in technologische ontwikkelingen en een nieuw hoofdkantoor. Ook zal het in meer branches actief worden.