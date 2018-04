Beurzen wachten op resultaten banken VS

Gepubliceerd op | Views: 838 | Onderwerpen: banken, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen kwamen vrijdag nauwelijks van hun plaats. Beleggers deden het rustig aan na de opmars een dag eerder en keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken als Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur nipt lager op 547,74 punten. De MidKap klom een fractie tot 796,10 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 en 0,4 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 4 procent. Het biotechnologiebedrijf kondigde een nieuwe fase aan in een onderzoek van kandidaatmedicijn in patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen. Ahold Delhaize noteerde ex-dividend en zakte 3,2 procent.

Sage Group

Bij de kleinere bedrijven daalde Kiadis Pharma 1,1 procent na een jaarbericht. Vastned Retail won 0,4 procent. Het winkelvastgoedfonds lanceerde zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium.

In Londen kelderde Sage Group ruim 11 procent en leed het grootste dagverlies sinds 2001. Het Britse softwarebedrijf verlaagde zijn omzetverwachting na tegenvallende prestaties in de eerste jaarhelft. Hammerson zakte 11 procent. De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre (plus 3,2 procent) ziet af van een overname van zijn Britse branchegenoot.

Rolls-Royce zakte 1,8 procent. Het Britse industrieconcern moet nog meer vliegtuigmotoren onderzoeken omdat ze mogelijk niet stevig genoeg zijn. Het bedrijf meldde eerder al een probleem met bepaalde types van de Trent 1000-motoren die door Boeing in zijn Dreamliners worden gebruikt.

Euro

Micro Focus won 5 procent na berichten dat de activitische investeerder Elliott een belang heeft genomen in het Britse IT-bedrijf. In Parijs won L'Oréal 0,3 procent. De Franse cosmeticaproducent heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een sterkere vraag uit China.

De euro was 1,2329 dollar waard, tegen 1,2315 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift. Het energieagentschap IEA liet weten dat de wereldwijde olievoorraden het afgelopen jaar behoorlijk zijn geslonken. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 67,47 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 72,44 dollar per vat.