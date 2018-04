Gepubliceerd op | Views: 414 | Onderwerpen: NIBC, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - NIBC heeft voor 500 miljoen euro aan nieuwe waardepapieren uitgegeven. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. De stukken hebben een looptijd van een vijf jaar.

Volgens NIBC was de interesse in de obligatie groot met meer dan negentig participanten. Beleggers uit onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk namen deel. Verder was er interesse uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zij tekenden in totaal voor circa 900 miljoen euro in.

Volgens financieel directeur Herman Dijkhuizen wordt door de transactie het financieringsprofiel van NIBC versterkt. Eerder dit jaar werd door de zakenbank ook al een tienjaarslening in de markt gezet.