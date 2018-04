IEA: olievoorraden stevig geslonken

Gepubliceerd op | Views: 959

PARIJS (AFN) - De wereldwijde olievoorraden zijn het afgelopen jaar behoorlijk geslonken. Dat zegt het energieagentschap IEA op basis van zijn maandelijkse rapportage. Volgens de in Parijs gevestigde organisatie wordt volgende maand al het punt bereikt waarop de voorraden onder het langjarige gemiddelde zullen uitkomen.

Het agentschap meent verder dat het verdrag tussen olieproducerende landen van de OPEC en een aantal andere lidstaten over productiebeperkingen duidelijk merkbaar is. Het IEA benadrukt dat het niet aan hen is om te oordelen over of maatregelen al dan niet werken. ,,Maar gelet op onze prognoses ziet het er wel zo uit", aldus het agentschap.

Verder zegt het IEA dat de hogere olieprijzen aanzet geven tot nieuwe productie, met name uit Amerikaanse schalievelden. Oplopende handelsspanningen tussen China en de VS kunnen wel de vraag naar olie beïnvloeden, gelet op de impact die deze hebben op de economische groei.

De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar naar verwachting met 1,5 miljoen vaten per dag stijgen tot dagelijks 99,3 miljoen vaten. In maart werden dagelijks 97,8 miljoen vaten olie opgepompt, hetgeen een daling betekende van gemiddeld 120.000 vaten.