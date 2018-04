Klépierre ziet af van jacht op Hammerson

Gepubliceerd op | Views: 271

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre ziet af van een overname van zijn Britse branchegenoot Hammerson. De Fransen hebben laten weten geen nieuw voorstel te doen.

Twee toenaderingspogingen werden door Hammerson van de hand gewezen. Bij het meest recente bod had Klépierre 5 miljard pond (5,8 miljard euro) over voor Hammerson. Laatstgenoemde heeft nu de handen vrij om zelf een poging te doen concurrent Intu Properties over te nemen. Het bod van Klépierre zorgde ervoor dat deze stap even moest wachten.

Klépierre bezit ongeveer 150 winkelcentra in Europa, waaronder de Markthal in Rotterdam en Hoog Catharijne in Utrecht, en was eerder ook genoteerd op de beurs in Amsterdam. Hammerson is vooral sterk in Groot-Brittannië en Ierland, maar heeft ook enkele winkelcentra in onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië.