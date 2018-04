Londense beurs heeft nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 48

LONDEN (AFN) - De London Stock Exchange Group (LSE) benoemt David Schwimmer tot nieuwe topman. Hij volgt vanaf 1 augustus David Warren op, die de vroegtijdig afgetreden topman Xavier Rolet tijdelijk verving. Warren blijft in functie als financieel bestuurder van de beursuitbater.

Schwimmer was hiervoor twintig jaar in dienst van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Bij die bank was hij recentelijk de eindverantwoordelijke voor investeringen in metaalwinning en mijnbouw. Eerder werkte de 49-jarige Amerikaan nauw samen met topman Lloyd Blankfein van Goldman.

Bestuursvoorzitter Donald Brydon van LSE heeft hoge verwachtingen van Schwimmers expertise in innovatie en kapitaalmarkten, laat hij weten in een persverklaring.