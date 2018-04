Partijen melden belang in NSE

Gepubliceerd op | Views: 259

AMSTERDAM (AFN) - Verschillende partijen hebben belangen gemeld in New Sources Energy (NSE). Dat bleek uit het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Eerder bleek al dat de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa zijn belang in NSE fors had verkleind, tot nipt onder de 30 procent van circa 80 procent. Vrijdag bleek uit een melding bij de AFM dat de Stichting Vrienden van Op- en Doorstartende Beursfondsen een kapitaalbelang en stemrecht van 9,96 procent heeft. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij terug te vinden bij de financiële waakhond.

Verder hebben zowel F. Knook, GM Huis in t Veld als LJ Toth-vd Water een belang van 4,99 procent. Ook van hen zijn geen eerdere meldingen in NSE bekend.