'Afwachtend begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 1.420

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine koersuitslagen beginnen, in aanloop naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken als Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup.

Aan het bedrijvenfront maakte Galapagos een nieuwe fase bekend in een onderzoek van zijn product GLPG1690 in patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma is gebaseerd op de feedback van zowel de Amerikaanse als de Europese toezichthouder en zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen. Verder kreeg het biotechnologiebedrijf het advies 'sector perform' bij RBC.

Kiadis Pharma kwam met een jaarbericht. Het biotechnologiebedrijf heeft zijn kaspositie afgelopen periode stevig verbeterd. De onderneming had eind december 29,6 miljoen euro in kas tegenover 14,6 miljoen euro een jaar eerder. De eerste maanden van dit jaar verbeterde de kaspositie verder tot 47,7 miljoen euro eind maart. Het bedrijf, dat geen omzet genereert, schreef over 2017 wederom rode cijfers.

Euro

Winkelvastgoedfonds Vastned Retail heeft zijn overnamebod op de resterende aandelen van dochterbedrijf Vastned Retail Belgium officieel gelanceerd. Vastned maakte de overnameplannen al eerder bekend. De onderneming heeft momenteel bijna 66 procent van Vastned Retail Belgium in handen.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 547,90 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 795,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 1 procent. Londen eindigde min of meer vlak. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 24.483,05 punten. De brede S&P 500-index won 0,8 procent en schermenbeurs Nasdaq steeg 1 procent.

De euro was 1,2327 dollar waard, tegen 1,2315 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 66,96 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper op 71,90 dollar per vat.