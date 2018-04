Kiadis heeft meer geld in kas

Gepubliceerd op | Views: 1.471

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft zijn kaspositie afgelopen periode stevig verbeterd, zo bleek uit het jaarbericht van het beursgenoteerde biotechnologiebedrijf. De onderneming had eind december 29,6 miljoen euro in kas tegenover 14,6 miljoen euro een jaar eerder. De eerste maanden van dit jaar verbeterde de kaspositie verder tot 47,7 miljoen euro eind maart.

Het bedrijf schreef over 2017 wederom rode cijfers, hetgeen niet ongebruikelijk is bij een biotechnologiebedrijf zonder omzet. Kiadis zette een negatief resultaat in de boeken van 17 miljoen euro, tegenover een verlies van 14,8 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel verlies bedroeg 16,1 miljoen euro, waar een jaar eerder een van min van 11,4 miljoen werd genoteerd. De operationele kosten vielen circa een derde hoger uit, onder meer doordat het personeelsbestand steeg.

Topman Arthur Lahr sprak van een ,,transformatiejaar", waarbij het bedrijf de nodige stappen heeft gezet met het belangrijkste middel ATIR101. Het bedrijf licht naar eigen zeggen op koers om Europese goedkeuring voor het medicijn te krijgen in het eerste kwartaal van 2019.