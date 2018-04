Flinke krimp Chinese export

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese export is in maart sterk gekrompen, terwijl een groei was voorzien. Dat bleek vrijdag uit douanecijfers. De import nam wat minder sterk toe dan verwacht.

De uitvoer zakte met 9,8 procent terug op jaarbasis. Economen rekenden in doorsnee op een groei van 8 procent. De import nam met 5,9 procent toe ten opzichte van vorig jaar, waar kenners rekenden op 7,5 procent. Daarbij werd gerekend in yuan. Het handelstekort kwam uit op bijna 30 miljard yuan.