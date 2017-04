Meer olieboorplatformen in bedrijf in VS

Gepubliceerd op | Views: 209 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliesector laat herstel zien van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren. Het aantal actieve olieboorplatformen in de Verenigde Staten is inmiddels gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar. Dat meldde oliedienstverleningsbedrijf Baker Hughes.

Volgens Baker Hughes werden deze week elf boorplatformen opnieuw in gebruik genomen en staat het totaal aantal actieve platformen nu op 683. Het is de dertiende week op rij dat het aantal operationele boorplatformen in de VS toeneemt. Amerikaanse olieproducenten hervatten de productie na de overeenkomst van oliekartel OPEC en andere olieproducenten zoals Rusland om hun productie juist te verlagen om zo de prijzen te stutten.