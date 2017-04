'PAI overweegt hoger bod op Refresco'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - De Franse investeerder PAI Partners overweegt een hoger overnamebod uit te brengen op de Rotterdamse bottelaar van sappen en frisdranken Refresco, nadat een eerder bod werd afgewezen. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

Refresco, producent van onder meer Wicky-limonade, liet woensdag weten dat het een overnamevoorstel van 1,4 miljard euro van PAI had afgeslagen. Het bedrijf zag in dat voorstel geen basis voor gesprekken of nader onderzoek. Het nieuwe bod zou volgens de bronnen ruim 1,6 miljard euro waard zijn. PAI heeft naar verluidt nog geen definitief besluit genomen en kan ook afzien van een nieuw bod. De investeringsmaatschappij is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.

Mogelijk kunnen ook andere partijen interesse hebben in Refresco, stellen de ingewijden verder.