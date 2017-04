Groothandelsgebouwen ontvangt overnamebod

Gepubliceerd op | Views: 442

ROTTERDAM (AFN) - Groothandelsgebouwen heeft een indicatief overnamebod ontvangen van 54 euro per aandeel van een niet nader genoemde partij. Dat maakte de beursgenoteerde uitbater van het Groothandelsgebouw in Rotterdam donderdag bekend in een tussentijds handelsbericht.

Volgens Groothandelsgebouwen gaat het om een partij met een goede financiële draagkracht die op dit moment boekenonderzoek uitvoert. Het is nog onzeker of de gesprekken tot overeenstemming zullen leiden. Aandeelhouders met meer dan 3 procent hebben aangegeven in principe bereid zijn hun stukken aan te melden bij een bod van dat niveau. De koers staat nu op 52 euro.

Groothandelsgebouwen meldde verder dat in het eerste kwartaal de huurinkomsten met 9,7 procent zijn gestegen tot ruim 3,2 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De bezettingsgraad bedroeg eind maart 81,9 procent, tegen 80,3 procent eind 2016.

Groothandelsgebouwen verwacht voor 2017, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat de huuropbrengsten zullen groeien en de bezetting verder zal stijgen.