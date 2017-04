Hunter Douglas stapt in Vietnamees Blaze

Gepubliceerd op | Views: 56

ROTTERDAM (AFN) - Hunter Douglas heeft een belang van 49 procent genomen in het Vietnamese Blaze. De prijs die de raambekleder heeft betaald voor de deelneming in de ontwerper en fabrikant van gordijnen, vouwgordijnen en rolgordijnen werd niet gegeven.

Blaze behaalde vorig jaar een omzet van 15 miljoen dollar. Er werken 250 mensen bij de onderneming. Blaze is een leverancier aan Blinds2go. In deze online retailer in het Verenigd Koninkrijk nam Hunter Douglas eerder een aandeel van 60 procent.