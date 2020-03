- Direct na het bekendmaken van de noodtoestand.- 2 dagen nadat doktoren alarm sloegen dat dit virus weleens de testikels van mannen zou kunnen beschadigen tot het punt van onvruchtbaarheid.Gates is (al dan niet hand in hand met publiekslieving George Soros) actief als "filantropist".Hoewel het publiek in de zaal enthousiast klapte en juichte bij zijn Ted Talk, was er toch was onbegrip voor zijn belofte de overbevolking van de aarde te gaan bestrijden met vaccinaties. En je kunt geld overmaken naar de stichting van hem en zijn vrouw.Dit is één van de artikelen die Gates en in zeker mate ook Soros linken aan Wuhan: www.latimes.com/california/story/2020... De conspiracy theory QAnon beloofde high profile aftredingen en celebrities die zich ziek zouden melden (Hanks, Trudeau). Specifiek mensen gelinkt aan Hollywood en Washington en duistere praktijken. Dit kwam netjes uit (McDonalds, Disney, Microsoft, SalesForce) en er volgen er vast meer.Het wordt voor ons bijgehouden om geen aftreding te missen:Q is bezig met een lange streak met voorspellingen die perfect uitkomen, 1 of 2 jaar na dato. Tot op de dag. Tot en met de National Emergency.Was dit allemaal gepland, of onontkoombaar? Als je informatie deelt die een ander niet meteen kan bevatten wordt dat veelal vijandig ontvangen.Na vandaag, misschien tijd om toch eens te kijken waar het nu allemaal over gaat. Er lijkt iets aan de hand...